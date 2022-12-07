الجزائر.. الجيش يوقف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن قواتها أوقفت خلال الأسبوع الماضي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بأنحاء متفرقة في البلاد.

وأفادت في بيان يوم الأربعاء، بأن وحدات الجيش نفذت خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الماضي إلى 6 ديسمبر الجاري عمليات عسكرية أسفرت عن خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

من جانب آخر، ألقت قوات الجيش الجزائري القبض على 64 تاجر مخدرات، و155 منقبا عن الذهب بطريقة غير قانونية، و12 مهربا في أنحاء متفرقة من البلاد.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الجزائرية وأنقذوا 71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، إضافة إلى توقيف 142 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

المصدر: وكالات