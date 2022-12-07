استقبال الرئيس الصيني لدى وصوله لمطار الملك خالد الدولي في السعودية (فيديو)

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، مساء يوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق وصول واستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الرياض.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق 3 أيام.

وأفادت وكالة "واس" بأن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق) استقبلوا الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي.

ورافقت مقاتلات سعودية طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في سماء الرياض أثناء هبوطها.

فيديو | الرئيس الصيني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة#الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخباريةpic.twitter.com/tQUmpxJEYY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022

المصدر: وسائل إعلام سعودية