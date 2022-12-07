إصابات في نابلس ورام الله وسط حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة القديمة في نابلس صباح اليوم الأربعاء، بينما شنت إسرائيل حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم منطقة رأس العين والمناطق المحيطة، وحاصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الجيش في منطقة البلدة القديمة وحي الياسمينة.

مصادر صحفية: اشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بمدينة نابلس. pic.twitter.com/HQe0xLYb4s — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) December 7, 2022

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى نابلس pic.twitter.com/fiMNopkJEy — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) December 7, 2022

وأفاد شهود عيان بتسجيل العديد من الإصابات في الاشتباكات في البلدة القديمة، التي تمت محاصرتها من كافة المحاور من قبل القوات الإسرائيلية التي قامت بنشر قناصة على أسطح المنازل.

ومنعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الفلسطينية من دخول البلدة القديمة، لتقديم العلاجات للجرحى.

جيش الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر من الوصول إلى الجرحى في البلدة القديمة من مدينة نابلس... pic.twitter.com/ylnzes8krD — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) December 7, 2022

ووفقا للهلال الأحمر، فإنه تم الإبلاغ عن 4 إصابات بينها إصابة برصاص حي بشكل سطحي لشاب بالرأس والظهر، إضافة إلى 3 إصابات بشظايا.

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وقال نادي الأسير إن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات ومداهمات في نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل طالت 13 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات ليلية مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر والحوض والفخذ خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لكفر عين شمال غرب رام الله، ووصفت إصابته بأنها بين المتوسطة والخطيرة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي المتفجر "دمدم" في الأطراف السفلية خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بتعرض قواته لإطلاق نار قرب بلدة النبي صالح برام الله دون إصابات.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية