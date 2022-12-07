مسؤول تركي: دمشق ترفض طلب أنقرة ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان في الوقت الراهن

قال عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية التركي أورهان ميري أوغلو، إن دمشق رفضت طلب أنقرة ترتيب لقاء بين الرئيسين رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد قبل الانتخابات التركية.

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وصرح ميري أوغلو في حديث لوكالة "سبوتنيك" يوم الثلاثاء، بأن سوريا تعتزم تأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر في يونيو 2023.

وأضاف ميري أوغلو أن "تركيا وقعت في مواجهة مع روسيا والولايات المتحدة وإيران وسوريا بسبب "حزب العمال الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد أن هذا الوضع الحساس قد يؤثر بقدر كبير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمعة في 2023.

يذكر أن أورهان ميري أوغلو قد أكد في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديدا قبل الانتخابات التركية صيف 2023.

المصدر: "سبوتنيك"