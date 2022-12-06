الرئيس العراقي لوفد أوروبي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الحكومة لديها استراتيجية في الانفتاح على دول العالم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس أكد خلال استقباله وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، على "أهمية العلاقات الوثيقة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وضرورة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن "العراق عانى من مشاكل عدة داخلية وخارجية في السابق، وهو الآن في وضع أفضل خصوصا في الجانب الأمني".

وأضاف أن "الحكومة العراقية لديها استراتيجية في الانفتاح على دول العالم وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وبرنامجها يؤكد على البنى التحتية في مختلف القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب العمل على حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وإقرار مشاريع القوانين المُعلقة".

ولفت إلى "ضرورة أن يرى العالم الوضع الحقيقي في العراق والتحسن الذي يطرأ عليه، وهو ما ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص في البلد".

من جانبه، أعرب الوفد عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع العراق في جوانب التدريب والاستشارة، والتعاون في المجالات الثقافية وإظهار الحضارة العريقة للعراق أمام العالم، مثنيا على التحسن الذي يشهده البلد.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية