محكمة إسرائيلية تؤجل البت في ترحيل صلاح الحموري إلى فرنسا

مددت إسرائيل حبس المعتقل الإداري الفلسطيني صلاح الحموري إلى حين البت في قرار إبعاده إلى الخارج مطلع العام القادم، حسب مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان.

وكانت محامية وعائلة الحقوقي الفلسطيني قالت يوم الجمعة الماضي، إن السلطات الإسرائيلية أرجأت إبعاده إلى فرنسا "لأسباب إدارية"، بعدما كان الإبعاد مقررا الأحد المقبل.

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وفي 30 من الشهر الماضي، أبلغت السلطات الإسرائيلية الحموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من ديسمبر الجاري، وسحب هويته المقدسية.

يذكر أن الحموري هو محام وحقوقي وأسير سابق، أمضى أكثر من 9 سنوات في السجون الإسرائيلية، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقي، وأعادت السلطات الإسرائيلية اعتقاله في مارس الماضي إداريا.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)