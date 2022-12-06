 
مباشر

محكمة إسرائيلية تؤجل البت في ترحيل صلاح الحموري إلى فرنسا

أخبار العالم العربي

محكمة إسرائيلية تؤجل البت في ترحيل صلاح الحموري إلى فرنسا
Legion-Media
الحقوقي المعتقل إداريا صلاح الحموري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubml

مددت إسرائيل حبس المعتقل الإداري الفلسطيني صلاح الحموري إلى حين البت في قرار إبعاده إلى الخارج مطلع العام القادم، حسب مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان.

وكانت محامية وعائلة الحقوقي الفلسطيني قالت يوم الجمعة الماضي، إن السلطات الإسرائيلية أرجأت إبعاده إلى فرنسا "لأسباب إدارية"، بعدما كان الإبعاد مقررا الأحد المقبل.

إقرأ المزيد
باريس تطالب إسرائيل بعدم ترحيل محام فلسطيني فرنسي من القدس
باريس تطالب إسرائيل بعدم ترحيل محام فلسطيني فرنسي من القدس

وفي 30 من الشهر الماضي، أبلغت السلطات الإسرائيلية الحموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من ديسمبر الجاري، وسحب هويته المقدسية.

يذكر أن الحموري هو محام وحقوقي وأسير سابق، أمضى أكثر من 9 سنوات في السجون الإسرائيلية، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقي، وأعادت السلطات الإسرائيلية اعتقاله في مارس الماضي إداريا.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)