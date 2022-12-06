باتيلي والجرندي يبحثان سبل تشجيع الأطراف الليبية على الحوار في بلادهم

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه بحث مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، سبل تشجيع الأطراف الليبية على إجراء حوارهم في ليبيا والاتفاق على سبل الخروج من الأزمة.

ونشر باتيلي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، يوم الثلاثاء، قال فيها: "استقبلني اليوم في تونس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، حيث ناقشنا سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على إجراء حواراتهم في ليبيا والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وأضاف باتيلي أنه والجرندي دعيا "المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021".

وأكد أنهما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود.

2/2 ودعونا المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الاطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021. كما اتفقنا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود. pic.twitter.com/3wmrVGtsa0 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) December 6, 2022

ويتواجد باتيلي في العاصمة التونسية منذ أيام والتي وصلها عقب جولة إقليمية بدأها من العاصمة التركية أنقرة مرورا بالدوحة وأبوظبي حتى القاهرة، والتقى خلالها وزراء خارجية مصر وتركيا وقطر من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية + RT