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باتيلي والجرندي يبحثان سبل تشجيع الأطراف الليبية على الحوار في بلادهم

أخبار العالم العربي

باتيلي والجرندي يبحثان سبل تشجيع الأطراف الليبية على الحوار في بلادهم
RT @Bathily_UNSMIL
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ووزير خارجية تونس عثمان الجرندي
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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه بحث مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، سبل تشجيع الأطراف الليبية على إجراء حوارهم في ليبيا والاتفاق على سبل الخروج من الأزمة.

ونشر باتيلي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، يوم الثلاثاء، قال فيها: "استقبلني اليوم في تونس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، حيث ناقشنا سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على إجراء حواراتهم في ليبيا والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وأضاف باتيلي أنه والجرندي دعيا "المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021".

وأكد أنهما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود.

ويتواجد باتيلي في العاصمة التونسية منذ أيام والتي وصلها عقب جولة إقليمية بدأها من العاصمة التركية أنقرة مرورا بالدوحة وأبوظبي حتى القاهرة، والتقى خلالها وزراء خارجية مصر وتركيا وقطر من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية + RT

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