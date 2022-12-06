الإمارات.. محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة (صورة)

استقبل رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم الاثنين، الملا محمد يعقوب وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة في قصر زعبيل بدبي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن اللقاء تناول سبل التعاون وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

محمد بن راشد يستقبل معالي الملا محمد يعقوب وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة، في قصر زعبيل في #دبي، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.https://t.co/XAnZlBF7zWpic.twitter.com/AdY7b5NRJj — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 6, 2022

وكان رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد بحث في الرابع من ديسمبر، علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة الملا محمد يعقوب.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اللقاء جرى في قصر الشاطئ، دون مزيد من التفاصيل حول المحادثات.

من جهتها، نقلت وكالة "أنباء الصوت الأفغاني" عن "وزارة دفاع الإمارة الإسلامية"، أن الهدف من زيارة يعقوب هو لقاء قادة الإمارات والمواطنين الأفغان المقيمين في هذا البلد وتعزيز علاقات الحكومة مع الدول العربية الخليجية.

وأضافت أن زيارة يعقوب هي الخارجية الثانية لوزير الدفاع بالوكالة إلى الدول العربية، وسبق له أن سافر إلى قطر وبحث مع المسؤولين هناك التعاون العسكري والأمني.

المصدر: "وام" + وكالة "أنباء الصوت الأفغاني"