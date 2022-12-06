تونس.. الإطاحة بوفاق مختص في غسل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي

تمكنت قوات الأمن في تونس من الإطاحة بوفاق مختص في غسل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي، ومصادرة مبالغ مالية متفاوتة بالعملة المحلية والصعبة.

وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني في بيان: "توفرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية تفيد بتعمد أحد الأشخاص تعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني دون رخصة.

وأضافت أنه تمت مداهمة المحل المذكور وإيقاف صاحب المحل وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار (1400 دولار)، وآلة رقمية لاستخراج قصاصات الرهانات الرياضية، وجهازي كمبيوتر، وهواتف محمولة، يستغلها المعني في نشاطه.

وذكرت أنه وبالتحري معه تبين أنه يتعامل مع شخص قاطن بإحدى الدول العربية عبر "فيسبوك" يقوم بتزويده إلكترونيا بالعملة الصعبة مقابل إرسال ما يعادلها بالعملة التونسية بحسابه البنكي الخاص أو تسليم المبلغ مباشرة لشريكه نقدا.

وأكدت أنه قوات الأمن ألقت القبض على شريك المتهم على متن سيارته الخاصة وبحوزته مبلغ مالي قدره 14360 دينار (4500 دولار) حيث يقوم هذا الأخير بالتنسيق دوريا مع المواطن التونسي القاطن بالخارج لجمع النقود من قبل أصحاب محلات الرهان الرياضي التي يتعامل معها، على أن يتولى في مرحلة ثانية تأمينها بمكتب لصرف العملة بجهة العوينة.

كما أشارت إلى أنها حجزت مبلغا ماليا قدره 31 ألف دينار (10 آلاف دولار) و3117 دولار و1350 أورو، في مكتب صرف العملة.

وأوضحت أن ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تكوين عصابة إجرامية بقصد غسل الأموال".

المصدر: وسائل إعلام تونسية