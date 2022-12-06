رئيس حزب تونسي: توقيع سعيّد على "اتفاقية مدريد" فضيحة

وصف رئيس حزب الراية الوطنية في تونس، مبروك كرشيد، الأمر الرئاسي الأخير بالمصادقة على "اتفاقية مدريد" لسنة 2008، والخاصة بإدارة المناطق الساحلية للبحر المتوسط، بـ"الفضيحة"

وأعرب كرشيد عن استغرابه من امضاء هذه الاتفاقية من طرف مسؤول رفع شعار "الخيانة العظمى ضد كل مطبّع مع الكيان الصهيوني".

وذكر بأن هذه الاتفاقية لم يصادق عليها نظام بن علي والبرلمانات المتعاقبة في تونس قبل 25 جويلية 2021.

وقال إن "المبشرين" بثمار هذه الاتفاقية حاولوا إقناع برلمان 2019-2020 بتمريرها بالنظر الى مكاسب مالية ستحققها تونس الا أنه تم رفضها لأنها تمهد للتطبيع.

وتابع مستنكرا: "في المقابل فإن الرئيس قيس سعيّد يصادق بأمر رئاسي على هذه الاتفاقية التي بقيت في الرف منذ 2008"، وفق تعبيره.

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المصدر: الجوهرة اف ام التونسية