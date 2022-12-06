بوعسكر: أطراف سياسية تسعى لترذيل وتبخيس العملية الانتخابية التشريعية في تونس

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، "وجود محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف من بينها أطراف سياسية".

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وأفاد رئيس الهيئة في تصريح يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة تفقد ومتابعة أداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، بأن "الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة، هي أيضا منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، واصفا العملية باللاقانونية واللاأخلاقية".

وقال بوعسكر إن "هذه المحاولات الكثيرة لن تنطلي البتة على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المترشحين معروفين لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات وبصفة قانونية، مؤكدا أن العملية تجري بسلاسة".

من جهة أخرى، أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد وطواقمها بمختلف الهيئات الفرعية جاهزة على جميع المستويات لموعد 17 ديسمبر 2022، داعيا الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء