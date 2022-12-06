الجيش الإسرائيلي ينفذ مشروعا في النقب قرب حدود مصر

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي طور نظام تخزين ذكي للطاقة لمواجهة أي أزمات للطاقة خلال فصل الشتاء المقبل، مشيرة إلى موقع المشروع قرب الحدود المصرية.

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وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع مشروع بيئي لتخزين الطاقة الحرارية في قاعدة "جبل حريف" في جنوب إسرائيل قرب الحدود المصرية، وذلك من خلال شركة Barnmiller Energy، لتوفير مئات الآلاف من الشواقل على التدفئة.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، ستقوم إحدى الشركات الإسرائيلية الرائدة في سوق تخزين الطاقة، والتي طورت منشأة لتخزين الطاقة الحرارية باستخدام الصخور المسحوقة كمواد تخزين - بتوسيع وتحديث نظام التخزين الذي تم تركيبه في بؤرة جبل حريف الاستيطانية بمنطقة النقب على الحدود الإسرائيلية المصرية، على ارتفاع 1012 مترا.

وقد تم التنفيذ الأولي للنظام منذ حوالي عامين، بمساعدة منحة من هيئة الابتكار.

وفقا لدورون بارنميلر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Barnmiller Energy، فأنه بعد فترة تشغيل أولية، سيتم توفير احتياجات تدفئة لقاعدة كبيرة ، خاصة في أشهر الشتاء الباردة.

وستجمع المنشأة التي تم تطويرها بين القدرات الهجينة لاستعادة الحرارة بطريقة تسمح بتعظيم إمداد الطاقة الحرارية غبر (الماء الساخن)، وتوفير الديزل والغاز، فضلاً عن توفير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع أن يوفر النظام الذي تم تطويره مئات الآلاف من الشواقل للجيش الإسرائيلي وأن يوفر أيضا انبعاث مئات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون .

وقاد المشروع نيابة عن وزارة الدفاع الإسرئايلية رئيس البنية التحتية والوقود في وحدة التخطيط د. زوهار يرمياهو مع وحدة البناء 563 في قسم الهندسة والبناء وقيادة الجنوب في الجيش الإسرائيلي.

المصدر: صحيفة "معاريف" الإسرائيلية