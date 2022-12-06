خبير اقتصادي يكشف لـRT تفاصيل بناء مصر "قناة سويس" في دولة إفريقية

علق الخبير الاقتصادي المصري عمرو يوسف على مساعي مصر مشاركتها في مشروع قومي بنيجيريا يتضمن تنفيذ قناة ملاحية داخلية بطول 350 كم.

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وأوضح الخبير المصري في تصريحات لـRT أن التجربة المصرية تبقى دوما محط أنظار العالم أجمع، لتكون تجربة المجرى الملاحي لقناة السويس مصدر إلهام ليس للمصريين وحسب بل للقارة السمراء جميعها.

وأشار الخبير المصري إلى أنه "خلال الفترة السابقة رأينا الزيارات المتتالية من دول الجوار من القارة السمراء والذي كان آخرهم الوفد الرسمي لدولة نيجيريا والتى تتطلع إلى تجربة مصر الناجحة في قناة السويس بشكل عام، وما تقوم به رئاسة الهيئة من تطوير مستدام للمنطقة الاقتصادية والاستفادة من تجربة مصر للشباك الواحد لتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي وكذا التطلع إلى خطة شبيهه لاستراتيجية الهيئة فى إقامة عدة نطاقات جديدة لصناعات هامة مستهدفة".

وأوضح الخبير المصري عمرو يوسف أن "قناة السويس ستشارك عقب إجراءات الإنتخابات التشريعية بدولة نيجيريا في تنفيذ المشروع القومي لتنفيذ قناة ملاحية داخلية بطول يبلغ نحو 350 كيلومتر لتكون الهيئة الوطنية للقناة وعبر شركاتها لأعمال الموانئ الدور الأكبر بل والرئيسي فى كافة أعمال التكريك".

وتابع يوسف: "عقب انضمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية والذي يشكل هذا الانضمام تتويجا لما تقوم به الهيئة من تطوير مستدام عبر إطلاق أولى خدمات التموين الخاصة بالسفن في بداية العام القادم تلبية لاحتياجات جميع السفن كمرحلة أولى على أن تطلق بعدها مجموعة من حزم الخدمات الأخرى للسفن الماره للقناة والتي تبلغ نحو أكثر من 25 خدمة أخرى ما بين خدمات الإصلاح والصيانة والإمداد بالغذاء والماء والزيوت إضافة إلى خدمة الإخلاء الصحي فضلا عن التعزيزات البحرية الأخرى وغيرها من الخدمات والتى سوف تعمل على تحول منطقة القناة إلى منطقه لوجستية من الطراز الفريد".

وعلى صعيد متصل، أكد الخبير الاقتصادي المصري أن "الهيئة نجحت بالمشاركة بحصص في عدة مشروعات قائمة على الاقتصاد الأخضر عبر إنشاء شركة استثمارية تابعة لتنتقل الهيئة من مجرد تقديم الخدمات وتيسير مناخ الاستثمار إلى شريك داعم فى تلك المشروعات ،ومن بين أهم المشروعات وفقاً لما تم التوصية به خلال قمة المناخ الأخيرة بخفض الانبعاثات الضارة فقد تم التعاقد مع شركة يونانية لإقامة مصنع لتدوير مخلفات السفن بديلاً عن القاؤها فى مياة القناة".

وتابع: "فضلا عن المشروع القومي لبناء أسطول وطني لنقل بضائع مصر الاستراتيجية بتحالف كلا من وزارة النقل وموانئ البحر الأحمر والهيئة لتتعدد المشروعات القومية التي تقوم بها الهيئة الآن ما بين إنشاء بعض الموانئ الخاصة لبناء السفن وتعظيم أصول الشركة بإعادة استغلال الأراضي الخاصة ب ممتلكات الهيئة وتعظيم القيمة المضافة إليها".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم