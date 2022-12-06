لماذا لن تتوقف أسعار الذهب عن الارتفاع في مصر؟

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار ستزيد خلال الفترة المقبلة طالما هناك طلب عليه، مضيفا: نحن مش سعداء بكل اللي بيحصل في أسواق الذهب.

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وأضاف هاني ميلاد خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، مساء اليوم الإثنين: لو عايزين الأسعار تنزل يبقي لازم نقلل من زيادة الطلب على شراء السبائك، والجنيهات، ولازم يكون فيه حلول غير تقليدية، لإعادة الاستقرار في الأسواق مرة أخرى.

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سبب الزيادات المتتالية في الأسعار يرجع إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحريك الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لم تشهدها أسواق الصاغة المصرية من قبل.

وعلى الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية في البورصة العالمية، والتي سجلت 1797 دولارا أمريكيا، بعدما وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، إلا أن أسعار الذهب قد ارتفعت بشكل كبير وخاصة خلال أسبوع فقط، والذي شهد عدة ارتفاعات متتالية، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 2000 جنيه، أما عيار 18 فـ سجل 1547 جنيها.

المصدر: القاهرة 24