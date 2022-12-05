ليبيا.. 5 محامين يقدمون طعنا في اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا (فيديو)

سلط برنامج "اقتصاد بلس" عبر قناة "الوسط" الليبية الضوء على الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا حول التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.

وكشف البرنامج أن 5 محامين ليبيين قدموا طعنا إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس لإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

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واعتبر المحامون أن الاتفاق السياسي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية"، لافتين إلى أن الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.

ولفتوا إلى أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.

وذكروا أن الاتفاقية سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة.

كما أشاروا إلى أن الاتفاقية نصت على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاءها، ما يرتب التزام على ‎ليبيا لأجل غير مسمى.

وأكدوا أن وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة، مطالبين من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في في البحر المتوسط، في خطوة أثارت جدلا واسعا في البلاد، في حين رأى الدبيبة أن المذكرة تخدم مصالح الشعب الليبي العليا.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية