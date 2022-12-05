مصر.. الإفراج عن صحفي بعد 7 سنوات من سجنه بتهمة إفشاء أسرار عسكرية

أطلقت السلطات المصرية، مساء الاثنين، سراح الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني (39 عاما)، وذلك بعد تخفيف فترة عقوبته بالسجن من 10 إلى سبع سنوات في أكتوبر.

وكتب المحامي خالد علي في منشور على صفحته الموثقة على موقع "تويتر": "تم تنفيذ قرار إطلاق سراح إسماعيل الإسكندراني وهو الآن حر".

الحمد لله

تم تنفيذ قرار إطلاق سراح اسماعيل الاسكندرانى وهو الآن حر

شكرا محمد رمضان، ماهينور المصرى، نهى كمال اللى بذلوا كل المجهود من لحظة وصوله الاسكندرية حتى خروجه الآن، وشكراً لكل اللى تواصلت معهم وبذلوا مجهود فى إتمام إجراءات إخلاء السبيل. pic.twitter.com/17kY7AlhMF — Khaled Ali (@Khaledali251) December 5, 2022

وفي 17 أكتوبر الماضي، صرح خالد علي بأن "المحكمة العليا للطعون العسكرية (النقض العسكري) قررت تخفيض حكم السجن 10 سنوات على الإسكندراني إلى 7 سنوات".

وكانت محكمة عسكرية مصرية قد قضت في مايو 2018، بسجن الصحفي والخبير في شؤون الحركات الجهادية في شبه جزيرة سيناء إسماعيل الإسكندراني 10 أعوام، وفق ما أفاد محاميه ومسؤول في المحكمة.

وقال محامي الإسكندراني حينها طارق عبد العال، إن موكله، الذي قبض عليه في نوفمبر عام 2015، متهم بنشر "أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام للإخوان المسلمين".

وأضاف أنه متهم أيضا بنشر "معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحفية"، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم.

وتم توقيف الإسكندراني في 30 نوفمبر 2015، في مطار الغردقة (شرق) بعد عودته من رحلة عمل إلى برلين، وتم حبسه آنذاك بقرار من النيابة بتهم ينفيها بينها "الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة".

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"