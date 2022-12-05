القوات الإسرائيلية تغلق بلدة سلواد بعد إطلاق للنار استهدف موقعا للجيش شرق رام الله

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القوات الإسرائيلية أغلقت مدخل بلدة سلواد وطرقا أخرى مجاورة بعد إطلاق للنار باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنه عوفرا شرقي رام الله.

وكانت القناة 14 العبرية ذكرت أن إطلاق نار استهدف المستوطنة، وأشارت إلى أن إطلاق النار جرى تنفيذه عبر مركبة مسرعة، حسبما أفادت شبكة "قدس" الإخبارية، وأضافت أن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجز "بيت إيل" والطريق بين سلواد وعين يبرود شمال شرق رام الله، بعد إطلاق النار تجاه مستوطنة "عوفرا".

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة في كلا الاتجاهين، ومدخل بلدة سلواد شمال المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

المصدر: وكالات فلسطينية