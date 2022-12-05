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الإمارات.. محمد بن زايد يستقبل إسحاق هرتسوغ

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الإمارات.. محمد بن زايد يستقبل إسحاق هرتسوغ
Legion-Media
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استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، الذي وصل إلى الإمارات لحضور أعمال "حوار أبو ظبي للفضاء"، الذي تنظمه وكالة الفضاء الإماراتية.

ورحب بن زايد خلال اللقاء بزيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى الدولة.
وبحث بن زايد وهرتسوغ، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، علاقات التعاون بين "دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة".

وكما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء، حسب المصدر نفسه، إلى أهمية حوار أبوظبي للفضاء في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض، وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء بين أبو ظبي وتل أبيب.

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المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

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