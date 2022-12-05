التعاون الثنائي وسلام الشرق الأوسط محور لقاء ميلوني مع العاهل الأردني

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، عقدت اليوم جلسة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حول العلاقات الثنائية ومستجدات الشرق الأوسط.

وأشارت الحكومة الإيطالية في مذكرة إلى أنه تم خلال الاجتماع "بحث قضايا جدول الأعمال الثنائي، مع الإشارة بشكل خاص إلى التعاون في قطاعي الأمن والدفاع".

وتناول الاجتماع "آخر التطورات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، ولا سيما وبشكل معمق آفاق عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، والتعاون في مجال الطاقة والمياه في المنطقة".

ونوهت المذكرة بأن: "الصداقة التقليدية بين إيطاليا والأردن قادرة في الواقع على الإسهام في مواجهة التحديات المعقدة للمنطقة من خلال اغتنام الفرص المتاحة لمنفعة الشعوب المعنية".

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المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء