وداع مؤثر.. والدة شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي تحمل جثمانه خلال موكب تشييعه (صور + فيديو)

حملت والدة الشاب الفلسطيني عمر مناع، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، في موقف مؤثر جثمان نجلها خلال تشييعه إلى مثواه الأخير.

وارتقى مناع برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واندلاع مواجهات.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالا الحكومي، صوب منزل عائلة الشهيد في مخيم بيت جالا حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة، في ساحة مدرسة ذكور الدهيشة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بقرية أرطاس المجاورة لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وردد المشيعون هتافات وطنية وأخرى منددة بـ"جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، وسط حضور شعبي وفصائلي حاشد.

والدة الشهيد عمر مناع تحمل جثمان نجلها على كتفها خلال تشييعه في مخيم الدهيشة pic.twitter.com/VJQbjO5oEK — فلسطين الآن (@paltimes2015) December 5, 2022

"الموت ولا المذلة".. هتافات الشبان خلال نقل جثمان الشهيد عمر مناع إلى مخيم الدهيشة pic.twitter.com/vJxZF3mZxc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 5, 2022

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية