حفتر: لا يمكن لأحد منع العسكريين من حقوقهم الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية

أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أنه لا يمكن لأحد منع العسكريين من حقوقهم الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية.

وصرح خلال كلمة ألقاها أمام المشايخ والأعيان والمسؤولين والأهالي في مدينة أجدابيا التي زارها، يوم الاثنين، بأن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية يعبرون عن ضعفهم في العملية السياسية.

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وقال حفتر في كلمته: "لو يوجد نية لدى العسكريين ضباطا وجنودا للانقلاب على المسار الديمقراطي لما استطاعت قوة أن تقف في طريقهم وتنيهم عن ذلك".

ودعا المشير خليفة حفتر، المجموعات المسلحة إلى التخلي عن سلوكها الذي أضر بليبيا وأعاق بناء الدولة، معربا عن ثقته بأن يفتح الليبيون أمام تلك المجموعات أبواب العمل للمشاركة في نهضة البلاد وتقدمها.

وصرح بأنه على المجموعات المسلحة أن تبدي استعدادها للتخلي عن سلاحها وامتلاك الشجاعة والوطنية لتلك الغاية، والتخلي عن سلوكها الذي ألحق بليبيا وشعبها ضررا بالغا وعرقل مساعي لم الشمل وبناء الدولة.

وهاجم حفتر السياسيين متهما إياهم بالتشبث بالسلطة وعدم مراعاة إرادة الليبيين.

المصدر: بوابة الوسط الليبية + "سبوتينك"