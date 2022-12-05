 
مباشر

الدبيبة: ضيعنا ليبيا بثمن بخس خلال السنوات الماضية

أخبار العالم العربي

الدبيبة: ضيعنا ليبيا بثمن بخس خلال السنوات الماضية
AFP
رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubb6

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، "ضيعنا بلادنا بثمن بخس خلال السنوات الماضية، بينما ليبيا مليئة بالخيرات والنفط الذي يتباكى عليه العالم".

ودعا رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مجددا، في كلمة ألقاها الاثنين خلال "الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا" بالعاصمة طرابلس، إلى إجراء الانتخابات في البلاد.

إقرأ المزيد
رئيس مجلس النواب الليبي:
رئيس مجلس النواب الليبي: "نحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية"

وأكد الدبيبة أنه لا طريق آخر أمام الليبيين لحل الأزمة السياسية الراهنة سوى السير نحو وضع دستور يرضى به الجميع، والتوجه إلى انتخابات عامة. 

وقال: "إننا نسير إلى طريق الانتخابات ولا شيء غيرها"، موضحا أنه لا يسعى من خلال تحركاته وزياراته للدول إلا لإقامة دستور يوافق عليه كل الليبيين تحقيقا لإجراء الانتخابات.

وأفاد بأنه لن يتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، مهما استغرق الأمر زمنيا.

وتابع: "هدفنا أن يكون لليبيا دستور حتى لو انتظرنا 10 أو 15 أو 30 سنة بموافقة جميع الليبيين".

وصرح الدبيبة: "رفعنا شعارا في هذه المرحلة لا حروب ولا يمكن العودة للاقتتال.. الشعب سيحترم من تصل به الانتخابات أيا كانت مدينته.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا