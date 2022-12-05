الدبيبة: ضيعنا ليبيا بثمن بخس خلال السنوات الماضية

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، "ضيعنا بلادنا بثمن بخس خلال السنوات الماضية، بينما ليبيا مليئة بالخيرات والنفط الذي يتباكى عليه العالم".

ودعا رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مجددا، في كلمة ألقاها الاثنين خلال "الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا" بالعاصمة طرابلس، إلى إجراء الانتخابات في البلاد.

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وأكد الدبيبة أنه لا طريق آخر أمام الليبيين لحل الأزمة السياسية الراهنة سوى السير نحو وضع دستور يرضى به الجميع، والتوجه إلى انتخابات عامة.

وقال: "إننا نسير إلى طريق الانتخابات ولا شيء غيرها"، موضحا أنه لا يسعى من خلال تحركاته وزياراته للدول إلا لإقامة دستور يوافق عليه كل الليبيين تحقيقا لإجراء الانتخابات.

وأفاد بأنه لن يتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، مهما استغرق الأمر زمنيا.

وتابع: "هدفنا أن يكون لليبيا دستور حتى لو انتظرنا 10 أو 15 أو 30 سنة بموافقة جميع الليبيين".

وصرح الدبيبة: "رفعنا شعارا في هذه المرحلة لا حروب ولا يمكن العودة للاقتتال.. الشعب سيحترم من تصل به الانتخابات أيا كانت مدينته.

المصدر: وسائل إعلام ليبية