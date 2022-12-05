تبون: أدرك "تمام الإدراك" طموحات الجزائريين إلى عدالة حقة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يدرك "تمام الإدراك طموحات الشعب الجزائري إلى عدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب".

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح أعمال ملتقى دولي احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام.

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وقال تبون: "أدرك تمام الإدراك طموحاته (الشعب الجزائري) لعدالة حقة، وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب، تتبوأ مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق تضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية