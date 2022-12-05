سجن القائم السابق بأعمال البعثة الليبية في سيراليون بتهم التربح غير المشروع

أمرت النيابة العامة الليبية بسجن القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى سيراليون احتياطيا، بتهمة التربح غير المشروع.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت تعمد المتهم منع المراقب المالي من أداء العمل المكلف به مما يسر له سحب عشرات الآلاف من النقد الأجنبي عقب انقطاع صلته بإطار البعثة الوظيفي.

وأكد أنه بعد فراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول واتهامه أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

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ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT