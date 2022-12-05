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القوات الإسرائيلية تهدم مسجدا في الخليل

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القوات الإسرائيلية تهدم مسجدا في الخليل
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هدمت القوات الإسرائيلية بالآليات الثقيلة مسجدا تم تشييده قبل 3 أشهر في بلدة دورا، جنوب غرب الخليل ضمن منطقة مهددة باستيلاء تل أبيب عليها.

وذكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم (مصلى رسول الله) في منطقة "خلة طه".

وأشارت الوزارة إلى أن المصلى "تم إنشاؤه في هذه المنطقة قبل 3 أشهر".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة بآلياتها الثقيلة، وهدمت المسجد المذكور وتبلغ مساحته 100 متر مربع تقريبا".

وأضافت الوكالة أن "خلة طه" تعدّ من المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، ويسعى الاحتلال للسيطرة على 3000 دونم من أراضي المواطنين فيها لمصلحة الاستيطان، خاصة مستوطنة "نجهوت" القريبة من المنطقة.

المصدر: RT + "وفا"

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