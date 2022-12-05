الأمن المصري يكشف تفاصيل أزمة فيديو تحدي الممرض والرضيع في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا في مصر القبض على ممرضين يعملان في إحدى المنشآت الطبية الخاصة، عقب تداول فيديو يركّب فيه أحد الممرضين الكانيولا لطفل وهو مغمض العينين.

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وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه تم الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب كانيولا علاجية لطفل حديث الولادة وهو معصوب العينين بأحد الحضانات الخاصة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أن الشخص الذي يقوم بتركيب الكانيولا (معاون تمريض) بحضانة خاصة وتابعة لإحدى الجمعيات وكائنة بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا ومرافقه (طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة).

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه بإستدعائهما أقرا بصحة مقطع الفيديو وأضاف أحدهما بقيام معاون تمريض أخر بذات الحضانة ، بتصوير مقطع الفيديو بتاريخ 1 الجاري حال قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته فـى العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة وقرر خروج الطفل بذات اليوم عقب تلقيه العلاج كما أقر بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريبا، وبإستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق الواتس آب.

وتابعت الوزارة أنه باستدعاء مسؤول إدارة الحضانة قرر أنها تابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص وأن الأوراق الخاصة بها بحوزة رئيس مجلس الإدارة وأنها مُرخصة من قِبل الجهات المختصة عبارة عن عيادات ووحدة حضانات.

المصدر: RT