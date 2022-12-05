هرتسوغ يؤكد لمحمد بن زايد التزام إسرائيل باتفاقيات إبراهيم

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لرئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، أن "اتفاقيات إبراهيم موضع إجماع وطني في إسرائيل لدى كافة الأطياف السياسية".

جاء هذا التصريح خلال لقاء الرئيسين اليوم الاثنين في منزل بن زايد الخاص في أبو ظبي، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ووصل هرتسوغ إلى أبو ظبي قادما من المنامة في ختام زيارة استمرت 24 ساعة هي الأولى لرئيس إسرائيلي للمملكة.

وتابع هيرتسوغ مخاطبا محمد بن زايد: "علينا الآن أن نصل إلى "ارتفاع الرحلة"، أي أن نرفع مستوى العلاقات بيننا أكثر، وأن نعززها ونجلب مزيدا من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم".

ورد عليه ئيس الإمالات بالقول: "لقد بنينا جسرا قويا جدا بين الدولتين يمكننا أن نفتخر به".

وبعد الاجتماع غادر هرتسوغ الإمارات متوجها إلى إسرائيل.

وخلال مشاركته في مؤتمر الفضاء في أبو ظبي في وقت سابق اليوم، صرح هرتسوغ، بأن مشاريع الفضاء وتحدياتها تخلق أيضا إمكانيات للتعاون هنا في الكرة الأرضية، مشيرا إلى أن "الحدود تغيب في الفضاء".

وكشف النقاب عن وجود تعاون وبحث مشترك حول البيئة لإسرائيل والإمارات، من خلال قمر اصطناعي يرصد النمو في الغابات والحقول والمحميات الطبيعية، ما يساعد علماء من الدولتين على بلورة حلول للحفاظ على الرئة الخضراء للعالم.

وشدد هرتسوغ على ضرورة اغتنام هذه الشراكة لدفع حلول لأزمة المناخ في الشرق الأوسط قدما، وقال إن اسرائيل تدعو جميع الدول المشاركة في المؤتمر إلى العمل معها لتوسيع التعاون في بحث الفضاء.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية