الجيش الليبي: لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أنه لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال المحجوب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ما هو موجود في ليبيا، يتلخص في وجود إرادة شعبية تؤيد المسار الذي قامت به القوات المسلحة الليبية في القضاء على الإرهاب والعمل على بناء دولة حقيقية".

وأفاد بأن الزيارات الكثيرة التي أجراها قائد الجيش خليفة حفتر، أوضحت الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية فيما قام به قائدها من قيادة المعركة ضد الإرهاب.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، عن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة في ليبيا إلى الجيش، طالما ثبتت السلامة الصحية والجنائية الخاصة بهم.

وصرح المحجوب بأن "المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، مجموعات غير منضبطة وتتبع في حقيقتها الدولة بشكل صوري، ولكن ليس بشكل رسمي ممنهج، خاصة وأنهم غير متدربين".

وأضاف: "نحن اشترطنا دائما، ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص للانضمام بعد تلقي التدريبات وبعد التأهيل وفق الشروط الأساسية لقواعد الجيش الليبي، للانضمام عسكريا بشكل حقيقي".

وأشار المحجوب إلى أن "قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة، أبرزها الاستطلاع الجوي ووجود دوريات أرضية".

المصدر: "سبوتنيك"