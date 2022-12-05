في زيارة أولى ببعدين.. محمد بن زايد يبحث في قطر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مفيدا بأنه وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة وبحث مع أميرها تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأشار الرئيس الإماراتي إلى أن الدوحة "تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم"، معربا عن تهانيه ومباركته لأخيه "تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح".

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، مشيرا في تغريدة بالخصوص إلى أن هذه الزيارة أتاحت للجانبين "التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم .. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. pic.twitter.com/ZJoiKESGBo — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 5, 2022

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام قطرية بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقدم "مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى مغادرته والوفد المرافق مطار حمد الدولي اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد".

كما شارك في مراسم التوديع "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ".

أرحب بأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدوحة الذي اتاحت لنا زيارته التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/Lvifh22ojv — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 5, 2022

يشار إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ أن أصبح الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة لإمارات العربية المتحدة، وهي أيضا الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق "العلا" في يناير 2021، التي وضعت نهاية لمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، التي كانت بدأت منتصف عام 2017.

المصدر: تويتر + الراية + RT