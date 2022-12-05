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في زيارة أولى ببعدين.. محمد بن زايد يبحث في قطر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

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في زيارة أولى ببعدين.. محمد بن زايد يبحث في قطر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
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غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مفيدا بأنه وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة وبحث مع أميرها تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأشار الرئيس الإماراتي إلى أن الدوحة "تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم"، معربا عن تهانيه ومباركته لأخيه "تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح".

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، مشيرا في تغريدة بالخصوص إلى أن هذه الزيارة أتاحت للجانبين "التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام قطرية بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقدم "مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى مغادرته والوفد المرافق مطار حمد الدولي اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد".

كما شارك في مراسم التوديع "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ".

يشار إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ أن أصبح الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة لإمارات العربية المتحدة، وهي أيضا الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق "العلا" في يناير 2021، التي وضعت نهاية لمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، التي كانت بدأت منتصف عام 2017.

المصدر: تويتر + الراية + RT

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