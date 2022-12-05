السيسي يتحدث عن الفرق بين مصر 30 مليون نسمة و100 مليون نسمة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن شبكة الطرق في البلاد كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة والآن 100 مليون نسمة.

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وأوضح السيسي: "مستغربين قوي من التكاليف.. خليني أقول لكم إن شبكة الطرق كانت تخدم 30 مليونا وعلشان كده ما كنتش تبني تنمية ولا حركة.. اللى إحنا بنعمله نحاول نعمل شبكة تناسب 100 مليون ويمكن لمدة 10 سنين كمان".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية: "محور زى النوبارية كان ممكن ما يكلفناش لو ما كانش الناس اتعدوا على جسر المحور.. تخيلوا يا مصريين إن أنا بحمي جسر الترعة بالطريق.. أضطر علشان حماية الجسر أعمله طريق يخدم طريق ونحمي جسر أرض دولة .. ده معناه إن إحنا كدولة، المواطنين عندنا من كتر الأمور ما فكت مننا خلال السنين اللى فاتت خلاص بقا ابني عليه".

وواصل الرئيس: محور المحمودية لو المحور ما كنش عليه أكتر من ألف أو ألفين وحدة على أرض دولة ودفعنا 700 مليون جنيه تعويض اجتماعي .. يعني رغم إنه مخالف ومش أرضه لكن قلنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها.. اللواء هشام قال محتاجين 700 مليون جنيه علشان إخلاء المكان وإنشاء طريق بطول 70 كيلو".

المصدر: اليوم السابع