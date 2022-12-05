مغلق باب المندب ومدمر إيلات الإسرائيلية.. السيسي يفتتح مشروعا ضخما باسم أشهر قائد عسكري مصري

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح، اليوم الاثنين، محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم.

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ويمتد المحور الذي يسمى بـ"محور المشير فؤاد أبو ذكري" من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانا تنمويا حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما أضاف المتحدث الرسمي بأن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمرانى المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء و والتعمير والتنمية.

وأكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على أن إطلاق اسم المشير الراحل فؤاد أبوذكري، على محور في محافظة الإسكندرية، هو تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة، بتكريم العظماء والقادة الذين قدموا أرواحهم فداء للدولة.

كما أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على أن إطلاق اسم المشير الراحل فؤاد أبوذكري، على محور في محافظة الإسكندرية، هو تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة، بتكريم العظماء والقادة الذين قدموا أرواحهم فداء للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشير فؤاد أبوذكري، أحد أسماء العظماء في القوات المسلحة والقوات البحرية، حيث تخرج من الكلية البحرية عام 1946، واستطاع تدمير أكبر مدمرة بحرية في إسرائيل وهي مدمرة إيلات أكبر قطعة بحرية في تل أبيب، وبها 100 بحار من طلبة الكلية البحرية الإسرائيلية، موضحا أنه كان يطلق عليه دينامو القوات البحرية وتولى قيادة القوات البحرية بعد حرب 1967.

وأشار إلى أن المشير أبوذكري، جعل العالم يفكر في تسليح جديد للقوات البحرية، بعد تدمير المدمرة إيلات، وأن يكون هناك تسليح جديد للقوات بعد القول بأن المصريين استطاعوا تدمير الأسلحة الثقيلة في البحرية الإسرائيلية، مما جعل العالم يفكر أيضا في تسليح تكنولوجي جديد والتفكير في الفرقاطة البحرية.

كما أكد أن المشير أبوذكري، شارك في حرب 73 والسيطرة على مضيق باب المندب وغلقه ومنع مرور السفن البحرية الإسرائيلية وهو ما جعل إسرائيل في مفاوضات الكيلو 101 يطالبون بضرورة فتح مضيق باب المندب لوصول الإمدادات لهم والبترول للمعدات البترولية لهم، كما أنه يعد أول ضابط قوات بحرية يحصل على رتبة مشير في تاريخ القوات المسلحة المصرية، وما فعله الرئيس السيسي هو تكريم للقادة العظماء الذين ضحوا من أجل رفع العلم المصري.

المصدر: RT