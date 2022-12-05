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اعتقال يحيى السعدي نجل القيادي في "الجهاد الإسلامي"

أخبار العالم العربي

اعتقال يحيى السعدي نجل القيادي في
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الاسرائيلية اعتقلت يحيى السعدي نجل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، عقب اقتحام منزله في مخيم جنين صباح اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر أمنية ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت السعدي، بعد أن داهمت منزله في حي الجابريات وعبثت بمحتوياته.

واندلعت مواجهات بين الشبان في مخيم جنين وقوات الجيش، التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.

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كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين.

وجاء اعتقال السعدي ضمن حملة اعتقالات شنتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، وطالت عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش، بينهم شقيق الشاب عمر مناع الذي قتل صباحا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت القيادي بسام السعدي في أغسطس الماضي، من منزله في مدينة جنين، فيما أدى اعتقاله آنذاك إلى حدوث جولة تصعيد في قطاع غزة، بين "سرايا القدس" الجناح العسكري في "حركة الجهاد"، والجيش الإسرائيلي.

المصدر: "دنيا الوطن"

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