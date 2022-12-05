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قتيل وجرحى فلسطينيون في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ببيت لحم

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قتيل وجرحى فلسطينيون في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ببيت لحم
Globallookpress
مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بيت لحم (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة ببيت لحم في وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية لوكالة "معا" بمقتل الشاب عمر يوسف مناع وإصابة 6 آخرين في المواجهات.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية، إن قوة من الجيش الاسرائيلي اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق الجنود الإسرائيليون خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى مقتل شاب بعد اصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في محافظة بيت لحم، كما أعلن اتحاد المعلمين الإضراب الشامل في كافة مدارس محافظة بيت لحم الخاصة والحكومية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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