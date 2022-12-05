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السعودية.. الشرطة تحدد هوية مشبوهين ظهروا في محتوى مرئي مخالف لنظام مكافحة التحرش

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السعودية.. الشرطة تحدد هوية مشبوهين ظهروا في محتوى مرئي مخالف لنظام مكافحة التحرش
Globallookpress
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حددت السلطات الأمنية السعودية هوية عدد من الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش في المملكة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية "تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة".

وأضاف المتحدث أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

المصدر: واس

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