الرئيس الفلسطيني يدعو لإفشال وفضح حكومة نتنياهو

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، جميع الفلسطينيين إلى العمل الجماعي لمواجهة وفضح وإفشال الحكومة الإسرائيلية القادمة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين.

وجاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العاشرة لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وتستمر ليومين، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول تصريحات الرئيس عباس.

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وخلال كلمته، تطرق عباس إلى ما يجب القيام به لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عبر تدعيم صمود الفلسطينيين ووحدتهم والتمسك بحقوقهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال عباس: "نحن في مرحلة غاية الدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، تتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته وكل مؤيدي القضية الفلسطينية التكاتف والوحدة".

وأوضح أن حكومة إسرائيلية جديدة يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين نتوقع منها المزيد من الانتهاكات والعدوان والجرائم ويجب أن نعمل جميعاً على مواجهتها وفضحها وإفشالها.

وفي كلمته، أكد عباس على أهمية العمل الدبلوماسي والسياسي والإعلامي في مواجهة الرواية الإسرائيلية التي تتناقض مع الرواية الفلسطينية.

وشدد على أن فلسطين ستواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بها.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية