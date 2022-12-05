رئيسة حزب تونسي: "دستور سعيد وثيقة استعمار واستعباد"

وصفت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" التونسي عبير موسي الدستور الذي أقر في البلاد بأنه "وثيقة لاستعمار واستعباد التونسيين" وقالت إن الانتخابات المنتظرة "ستكون مدمرة".

جاء ذلك في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، وخلال إشرافها على ندوة للحزب في صفاقس، تحت شعار "الحزب الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل: تاريخ مشترك من أجل الدولة الوطنية".

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أضافت موسى أن "البلاد اليوم في وضعية العبودية بلا حقوق وبلا أي إمكانية للطعن أمام قضاء عادل ومنصف وبلا أي إمكانية للاعتراض أمام رئيس يحكم بالقوة الصلبة".

وأضافت عن سعيد أنه "يواجه المعارضين له بالقنابل المسيلة للدموع و"الماتراك"، والهرسلة الأمنية ثم يسلط عليهم الميليشيات الفايسبوكية لتشويههم وتقزيمهم إلى جانب بعض "الأبواق الإعلامية المناصرة لتمشي الرئيس" في بعض المنابر، حسب قولها.

المصدر: "موزاييك"