هذه تفاصيلها.. مصر تستضيف لأول مرة حدثا دوليا للطيران الترفيهي (فيديو+ صور)

أقيمت فعاليات المسابقة الدولية "Fly in Egypt rally 2022" للطيران الترفيهي في مصر، والتي تعد الأولى من نوعها تحت رعاية الاتحاد العالمي للرياضات الجوية "FAI".

وشهد رالي الطيران المصري 2022 حضور عدد كبير للطيارين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، محلقين في سماء مصر تحت أشعة الشمس فوق ثلاثة من أجمل البقاع السياحية في مصر والعالم، انطلاقا من مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر ومرورا بمحافظة أسوان وصولا إلى محافظة الأقصر.

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وحلق الطيارون على ارتفاع مناسب يسمح لهم بالاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية الشهيرة والتقاط الصور التذكارية،حيث يعد حدثا رياضيا مميزا يساهم بفاعلية في الترويج السياحي وتنشيط السياحة الرياضية في مصر.

وقال ياسر المنيسي، منظم المسابقة الدولية للطيران الترفيهي فى مصر، إن هذا الحدث عالمي يهدف إلى الترويج للسياحة وترسيخ مكانة مصر الريادية بين دول العالم وكذلك تعزيز دور الشباب المصري في قيادة المجتمع.

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وأضاف أن مصر من أوائل الدول التي أقامت نادي للطيران في العالم، ويرجع تاريخه إلى عام 1910 ولذلك فإن مصر من أوائل الأعضاء في الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

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المصدر: صدى البلد