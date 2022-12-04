قمة عربية دولية للأمن السيبراني في البحرين

تشهد العاصمة البحرينية المنامة، يوم الثلاثاء، انطلاق النسخة الأولى من أعمال القمة العربية الدولية للأمن السيبراني تحت شعار "تمكين التعاون العالمي في مجال الأمن السيبراني".

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ويشارك في القمة عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى، وبحضور خبراء الأمن السيبراني من مختلف دول العالم.

وتهدف القمة التي تستمر على مدار يومين إلى وضع استراتيجيات حول كيفية مواجهة التحديات والتطورات السيبرانية، وتحسين حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية الوطنية والدولية المهمة، التي ستلعب دورا مهما في تشكيل البيئة السيبرانية من خلال الورش والجلسات النقاشية من مختلف الخبراء المشاركين.

كما تهدف القمة إلى تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على المبادرات العالمية وأحدث الاتجاهات في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والمستجدات في مجال الأمن السيبراني، مع تقديم الحلول العملية ودراسة أفضل الممارسات السيبرانية.

المصدر: واس