حواس يحث المصريين على جمع مليون توقيع لاستعادة حجر رشيد

أعلن وزير الآثار المصري الأسبق، زاهي حواس، أنه يريد استغلال التوجه العالمي لإعادة آثار إفريقيا المنهوبة في استعادة حجر رشيد والقبة السماوية، متمنيا مشاركة المصريين في هذه الحملة.

وأعرب عبر قناة "القاهرة والناس"، عن حزنه من عدم تفاعل المصريين مع حملته لاستعادة حجر رشيد.

وقال: "الوثيقة اللي عملتها غالبية اللي وقعوا عليها أجانب وهم اللي عايزين الآثار ترجع لمصر".

وأوضح أنّ هناك صحوة في العالم كله لاستعادة الآثار وهذه فرصة لاستكمال طلب عودة "حجر رشيد" من بريطانيا التي أهدته فرنسا لها بدون وجه حق.

وأضاف: "لو جمعنا مليون توقيع من المصريين مُمكن اتقدم لرئيس الوزراء أن الدولة تتبنى هذا الموضوع وإذا الدولة كانت محرجة ممكن احنا من خلال الحملة الشعبية نتقدم رسميا".

المصدر: صدى البلد