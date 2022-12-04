بالفيديو.. "الدفاعات الجوية" لكتائب القسام تتصدى للطيران الإسرائيلي

نشرت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس) مشاهد لما قالت إنه من "تصدي الدفاعات القسامية" للطيران الإسرائيلي المغير على قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في التسجيل المصور أن التصدي تم بصواريخ أرض ـ جو، وأن تلك المشاهد تعود إلى فجر اليوم الأحد.

وفي بيان نشرته الحركة عبر موقعها في الإنترنت، قال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، إن "تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات، وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن وجوده".

وأضاف "أن العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته إعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة".

المصدر: RT