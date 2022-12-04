الحكومة التونسية تدعو المواطنين للتسجيل عبر "وافد" الليبية

دعت وزارة التشغيل التونسية المواطنين ممن دخلوا إلى ليبيا بطرق غير مؤمنة، إلى تسوية أوضاعهم للتمتع بحقوقهم من تأمين أو ضمان أجورهم، وذلك عبر التسجيل في منصة "وافد" الليبية.

ووقع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس نصر الدين النصيبي، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا، اتفاقية مشتركة تهدف إلى استجلاب اليد العاملة التونسية إلى ليبيا والاستفادة من خبرتها خلال إعادة إعمار ليبيا مع ضمان كل الحقوق المهنية والتأمين للعمال، كما وقعا، الجمعة، مذكرة تفاهم لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تسجيل وتنقل الأيادي العاملة عبر منصة "وافد"، بعد إكمال جميع بياناتهم الشخصية.

وفي تصريحات إذاعية، مساء السبت، أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس، أن الهدف من الاتفاقية حماية حقوق التونسيين العاملين في ليبيا عبر التسجيل في منصة "وافد"، معتبرا أن التسجيل بالمنصة يضمن لتونس متابعة مواطنيها والتدخل عند الحاجة.

وأحصى الوزير 10 آلاف تونسي عامل في ليبيا، مؤكدا أن ضعف هذا العدد موجود بطريقة غير رسمية وحقوقه غير مضمونة.

ويراهن النصيبي على الاتفاقية لتعزيز التعاون في مسار إعادة اعمار ليبيا، حيث إن أكثر القطاعات طلبا هو البناء والطرقات والنفط وصيانة الطيران والخدمات، مشيرا إلى فرص كبيرة للمؤسسات والكفاءات التونسية للعمل في ليبيا.

وأضاف أن وجود الاتفاقية ضروري وأنها تطمئن الشركات والعمال في ليبيا أو الذين يرغبون في العمل فيها أن كل حقوقهم ستضمن وبشكل واضح.

كما كشف النصيبي أن هناك اتفاقا بين البلدين على عقد اللجنة العليا المشتركة المقبلة في ليبيا لكن لم يتم الاتفاق على تاريخ انعقادها بعد.

من جهته، شدد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الليبية، على أن الاتفاقية تهدف لضمان حقوق العمال وصرف أجورهم بصفة منتظمة وتوفير المساكن لهم في المناطق الهادئة والتي لا تعرف أعمال شغب.

والأسبوع الماضي، أشرف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، على توقيع اتفاقية تتضمن زيادة عدد الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس وربط المطارات الليبية والتونسية والشروع في تدشين خط بحري بين البلدين للأمن الغذائي لمعالجة وتخزين المواد الغذائية لفائدة البلدين والدول المجاورة وتدعيم خطوط النقل العامة.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية