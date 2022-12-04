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السفارة الأمريكية: لا تغيير في شروط منح التأشيرة لمواطني ليبيا

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السفارة الأمريكية: لا تغيير في شروط منح التأشيرة لمواطني ليبيا
AFP
ليبيا
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نفت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الأحد، حدوث أي تغيير في شروط منح التأشيرة للّيبيين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في منشور عبر حسابها على "تويتر": "لا توجد تغييرات في الوقت الحالي فيما يخص تأشيرات المسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن التقارير التي تفيد بوجود تغييرات قد دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة.

ودعت السفارة، في منشورها، الليبيين إلى زيارة موقع السفارة الأمريكية لمعرفة المتطلبات الحالية.

وراجت أنباء خلال الساعات الماضية حول توقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والسلطات الأمريكية اتفاقية لمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمواطنين الليبيين لمدة 12 شهرا متعددة الدخول، تشمل فئات الطلبة.

وفي 28 أكتوبر الماضي، قالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، في بيان "فيسبوك"، إن السفارة الأمريكية لدى ليبيا‬ ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أمريكا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وأضافت الوزارة حينها، أن هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية - الأمريكية.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

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