السفارة الأمريكية: لا تغيير في شروط منح التأشيرة لمواطني ليبيا

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الأحد، حدوث أي تغيير في شروط منح التأشيرة للّيبيين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في منشور عبر حسابها على "تويتر": "لا توجد تغييرات في الوقت الحالي فيما يخص تأشيرات المسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن التقارير التي تفيد بوجود تغييرات قد دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة.

ودعت السفارة، في منشورها، الليبيين إلى زيارة موقع السفارة الأمريكية لمعرفة المتطلبات الحالية.

Notice: At this time there are no changes to announce regarding visas for Libyan travelers to the United States. Reports that changes have gone into effect are untrue. Please refer to the U.S. Embassy website for current requirements. #Libyapic.twitter.com/83K5GteQyC — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) December 4, 2022

وراجت أنباء خلال الساعات الماضية حول توقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والسلطات الأمريكية اتفاقية لمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمواطنين الليبيين لمدة 12 شهرا متعددة الدخول، تشمل فئات الطلبة.

وفي 28 أكتوبر الماضي، قالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، في بيان "فيسبوك"، إن السفارة الأمريكية لدى ليبيا‬ ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أمريكا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وأضافت الوزارة حينها، أن هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية - الأمريكية.

في إطار التعاون الوثيق بين 🇱🇾 و 🇺🇸 ستبدأ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ⁧#ليبيا⁩ بمنح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في #أمريكا، خلال الفترة القريبة القادمة؛ وذلك بعد توقفها لعدة سنوات. pic.twitter.com/VIh0RT0Rk2 — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) October 28, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية