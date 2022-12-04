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الجزائر والأردن يوقعان 5 اتفاقات ثنائية

أخبار العالم العربي

الجزائر والأردن يوقعان 5 اتفاقات ثنائية
Gettyimages.ru
الرئيس الجزائري تبون والعاهل الأردني عبد الله الثاني
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وقعت الجزائر والأردن اليوم الأحد برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والعاهل الأردني عبد الله الثاني خمسة اتفاقات، شملت إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.

كما تضمنت الاتفاقات مشروع مذكّرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والمعهد الدبلوماسي الأردني.

فضلا عن مشروع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الجزائرية، ووكالة الأنباء الأدرنية "بترا"، ومشروع الاعتراف المتبادل للشهادات الأهلية للملاحين، وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري.

المصدر: النهار أونلاين

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