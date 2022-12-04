حرمان 15 مصريا من دخول السعودية 5 سنوات (وثيقة)

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية تلقي مكتب التمثيل العمالي في الرياض 87 طلبا للخروج النهائي من السعودية للعاملين المصريين الذين انتهت إقاماتهم ولم يجددوها.

وبحسب بيان، يوم الأحد، خاطب المكتب العمالي، إدارة الوافدين بالرياض والذي أفاد بالموافقة على حصول 45 عاملا مصريا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، على تأشيرات للعودة إلى مصر، فيما تم رفض 21 طلبا لوجود ملاحظات تمنعهم من الخروج النهائي.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي، الملحق العمالي ورئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالرياض، أن القائمة تضم 15 تأشيرة خروج نهائي وإبعاد لمن لديهم بلاغات غياب عن العمل، وهؤلاء لا يمكنهم العودة للسعودية مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات، و6 تأشيرات خروج نهائي نظامي، وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم، ولم يقم صاحب العمل بالتجديد لهم، ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد الحصول على تأشيرة جديدة.

وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيدا لاستخراج تأشيرات عودة لهم.

وأكد رجائي، أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة.

وبخصوص القائمة المذكورة، أوضح أنه تم نشر أسماء هؤلاء العاملين على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على "فيسبوك"، تسهيلا عليهم، دون الحاجة الى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.

المصدر: موقع "مصراوي"