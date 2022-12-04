الجيشان المصري والسوداني يطلقان "حارس الجنوب - 2"

أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب ـــ 2" والتي تجرى على مدار عدة أيام بمصر.

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ويقام التدريب بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

وتضمنت المرحلة الأولى للتدريب إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثا فى مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين.

ويأتي "حارس الجنوب ـــ 2" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.

المصدر: RT