منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة تبرعوا بأحد الأعضاء الرئيسة

صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة.

وجاءت الموافقة على منح الوسام للمواطنين والمواطنات لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيا.

ونشرت وكالة "واس" أسماء جميع المتبرعين الذين تم تكريمهم.

يأتي ذلك في سياق تشجيع القيادة السعودية عموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي المتخصص.

وتم الإعلان عن تسجيل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان اسميهما في برنامج المملكة للتبرع بالأعضاء في مايو العام الماضي.

وهي تأتي "في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد" مثل الكبد الكلى الرئة وغيرها.

المصدر: واس، RT