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مدمر أسطورة إسرائيل.. RT تكشف تفاصيل افتتاح السيسي مشروعا ضخما لم يسبق له مثيل على أرض مصر (صور)

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مدمر أسطورة إسرائيل.. RT تكشف تفاصيل افتتاح السيسي مشروعا ضخما لم يسبق له مثيل على أرض مصر (صور)
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يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع ضخم في محافظة الإسكندرية لم يسبق له مثيل على أرض مصر.

مدمر أسطورة إسرائيل.. RT تكشف تفاصيل افتتاح السيسي مشروعا ضخما لم يسبق له مثيل على أرض مصر (صور)

ويسمى "محور المشير فؤاد أبو ذكري" وهو قائد عسكري بارز في البحرية المصرية كان له دور في حرب 1973 بالتخطيط لتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، حيث تم تطويره من 6 حارات إلى 18 حارة فوق مياه بها مشاكل مثل مزارع سمكية أو ملاحات.

مدمر أسطورة إسرائيل.. RT تكشف تفاصيل افتتاح السيسي مشروعا ضخما لم يسبق له مثيل على أرض مصر (صور)

ويربط المحور الإسكندرية بالساحل الشمالي ويخدم الموانئ والمناطق الصناعية، والطريق بطول 35 كيلو متر، وجار إنشاء امتداد بطول 15 كيلو متر جديد لم تكن موجودة من قبل تربطه بالمدينة الصناعية في مدينة برج العرب الجديدة.

مدمر أسطورة إسرائيل.. RT تكشف تفاصيل افتتاح السيسي مشروعا ضخما لم يسبق له مثيل على أرض مصر (صور)

وكان اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، قد أكد اطلاق اسم المشير الراحل فؤاد أبوذكري، على محور في محافظة الإسكندرية، هو تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة بتكريم العظماء والقادة الذين قدموا أرواحهم فداء للدولة.

مدمر أسطورة إسرائيل.. RT تكشف تفاصيل افتتاح السيسي مشروعا ضخما لم يسبق له مثيل على أرض مصر (صور)

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، أن المشير فؤاد أبوذكري، أحد أسماء العظماء في القوات المسلحة والقوات البحرية، حيث تخرج من الكلية البحرية عام 1946، واستطاع تدمير أكبر مدمرة بحرية في إسرائيل وهي مدمرة إيلات أكبر قطعة بحرية في تل أبيب، وبها 100 بحار من طلبة الكلية البحرية الإسرائيلية، موضحا أنه كان يطلق عليه دينامو القوات البحرية وتولى قيادة القوات البحرية بعد حرب 1967.

مدمر أسطورة إسرائيل.. RT تكشف تفاصيل افتتاح السيسي مشروعا ضخما لم يسبق له مثيل على أرض مصر (صور)

المصدر: RT

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