شاهد.. لحظة القبض على سائق تسبب في حادث دهس مروع في مصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية لحظة قيام الأهالي بالقبض على سائق الأتوبيس المتسبب في دهس عدد من المواطنين بعزبة النخل.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الكوبري الجديد في منطقة عزبة النخل، يفيد بدهس أتوبيس عدد من المواطنين أثناء وجودهم أمام محل لبيع العصير في المنطقة، وأوقع الحادث عددا من الضحايا ما بين وفيات ومصابين.

وبانتقال الأمن لمكان الواقعة، تبين إصابة 10 أشخاص، إثر اصطدام أثناء نزول ميني باص من أعلى الكوبرى الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم المتجولين بالشارع، تحديدا بمنطقة ترعة التوفيقية، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وتم ضبط سائق الأتوبيس.

كذلك حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالتهم تمهيدا لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على "الأتوبيس" تمهيدا لعرضه على مهندس فني لفحصه.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق الأتوبيس المتسبب في الدهس.

المصدر: القاهرة 24