وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري والمخابرات الحربية

توفي فجر اليوم الأحد اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وأحد أبرز أبطال حرب أكتوبر 1973 في مصر.

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كان الراحل اللواء ناجي شهود، أحد ضباط جهاز المخابرات الحربية المصري، وكانت له شهرة واسعة وقدم كثيرا من المحاضرات والدراسات في المجالين العسكري والمدني.

وخلال السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في إلقاء آلاف المحاضرات في الجامعات والمدارس والمؤسسات المصرية، حول مفهوم الوعي والأمن القومي المصري، و كيفية رفع الوعي القومي لدى المصريين.

كما خاض اللواء ناجي شهود حرب أكتوبر 1973 برتبة نقيب، حتى أنهى خدمته في منصب مساعد مدير المخابرات الحربية والاستطلاع.

المصدر: RT