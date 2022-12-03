"روح الميلاد تجمعنا".. إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم جنوب الضفة الغربية (صور + فيديو)

أضيئت مساء يوم السبت شجرة الميلاد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد.

وشارك في حفل إضاءة الشجرة التي أقيمت في ساحة كنيسة المهد وسط بيت لحم التي ولد فيها السيد المسيح، العديد من الشخصيات الفلسطينية والمسيحية وقناصل وسفراء دول لدى فلسطين.

وقال محافظ بيت لحم في السلطة الفلسطينية كامل حميد في كلمة له خلال الحفل: "إن رسالة الشعب الفلسطيني تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد موجهة إلى العالم بأسره هي الوقوف ضد الاحتلال والظلم حتى تحقيق السلام والهدوء والاستقرار والعدل والمحبة".

وتأتي احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام التي أطلق عليها "روح الميلاد تجمعنا" وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ مارس الماضي.

وتخلل الحفل ترانيم عيد الميلاد وعروض فنية من فرق فلسطينية بالإضافة إلى عروض كشفية، فيما تزينت شوارع المدينة بأضواء أعياد الميلاد وسط فرحة عارمة من مئات العائلات المشاركة والزوار.

بيت لحم تضيء شجرة الميلاد 🤍 pic.twitter.com/QGksmzEm5w — شَهد🇵🇸 (@Shahdhamamrah7) December 3, 2022

اضاءة شجرة الميلاد في بيت لحمLighting of the Bethlehem Christmas pic.twitter.com/xW9ZgmMMyK — Radio Hayah (@RadioHayah) December 3, 2022

اضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم مدينة السلام ❤ pic.twitter.com/Bkv4d7x0C1 — yousef (@abdoyousef21) December 3, 2022

تضوايه شجره عيد الميلاد - بيت لحم

كنيسة المهد - فلسطين ٢٠٢٢ pic.twitter.com/AYJBKGGphk — Reyna (@Reiyna95) December 3, 2022

وكان حفل إضاءة شجرة الميلاد اقتصر في 2020 على عدد قليل من المسؤولين الفلسطينيين ورجال دين، في سابقة تعد الأولى من نوعها بسبب فيروس كورونا .

وسبق أن زار أكثر من 3.5 مليون سائح الأراضي الفلسطينية في العام 2019، غالبيتهم إلى بيت لحم، قبل أن يتم إغلاق المدينة على إثر اكتشاف أولى الإصابات بفيروس كورونا في مارس 2020.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية